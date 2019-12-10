Demirtaş hastanede Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes alamama iddiasıyla dün yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Demirtaş, bir hafta önce de aynı şikayetlerle hastaneye kaldırılmıştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes alamama iddiasıyla dün yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Demirtaş, bir hafta önce de aynı şikayetlerle hastaneye kaldırılmıştı. TÜM MANŞETLER