Darbeciye müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan darbeciler cezasız kalmadı. "Yurtta sulh konseyi" listesinde adı "Edirne sıkıyönetim komutanı" olarak geçen ve zırhlı aracın kışladan çıkartılması talimatını veren eski 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'ya müebbet hapis cezası aldı.
- Güncel
- 10.12.2019
- Gazete
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