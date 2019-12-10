Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.12.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 17:12

Belarus Büyükelçisi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Başkan , Belarus'un Büyükelçisi Viktor Rybak'ı kabul etti. 'de gerçekleşen kabulde , Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Belarus Büyükelçisinden Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı si'ndeki kabulde , Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Rybak'ın, eşi ve kızı ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBelarus Büyükelçisi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri