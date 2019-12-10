Belarus Büyükelçisi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Rybak'ın, eşi ve kızı ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.







