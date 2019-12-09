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Başçeri’nin acı günü...

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için dün başkentte cenaze töreni düzenlendi. Başçeri ve ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın yanı sıra çok sayıda bakanlık yetkilisi katıldı.

Başçeri’nin acı günü...
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için dün başkentte cenaze töreni düzenlendi. Başçeri ve ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın yanı sıra çok sayıda bakanlık yetkilisi katıldı.

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