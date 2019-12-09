Ailesini gören dönmek istiyor PKK'dan kaçarak bir hafta önce Türkiye'ye gelen "Kader" kod adlı N.D., güvenlik güçlerine sığındı. İfadesinde şunları anlattı: Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar, örgütten kaçıp evine dönmek istiyor.

PKK'dan kaçarak bir hafta önce Türkiye'ye gelen "Kader" kod adlı N.D., güvenlik güçlerine sığındı. İfadesinde şunları anlattı: Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar, örgütten kaçıp evine dönmek istiyor. TÜM MANŞETLER