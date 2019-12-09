Ailesini gören dönmek istiyor

PKK'dan kaçarak bir hafta önce Türkiye'ye gelen "Kader" kod adlı N.D., güvenlik güçlerine sığındı. İfadesinde şunları anlattı: Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar, örgütten kaçıp evine dönmek istiyor.
PKK'dankaçarak bir haftaönce Türkiye'yegelen "Kader" kodadlı N.D., güvenlikgüçlerine sığındı.İfadesinde şunlarıanlattı: Ailesinino durumunugören ve etkilenençocuklar, örgüttenkaçıp evinedönmek istiyor.
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