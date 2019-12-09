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Ailesini gören dönmek istiyor

PKK'dan kaçarak bir hafta önce Türkiye'ye gelen "Kader" kod adlı N.D., güvenlik güçlerine sığındı. İfadesinde şunları anlattı: Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar, örgütten kaçıp evine dönmek istiyor.

Ailesini gören dönmek istiyor
PKK'dan kaçarak bir hafta önce Türkiye'ye gelen "Kader" kod adlı N.D., güvenlik güçlerine sığındı. İfadesinde şunları anlattı: Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar, örgütten kaçıp evine dönmek istiyor.

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