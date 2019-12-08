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  • 08.12.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 12:39

İşte 'nun liyakat anlayışı! kampanyasında görev alan isimlere 'den görev!

31 Mart yerel lerinden önce diline liyakati dolayan Başkanı 'nun sadece göz boyamak ve seçimi kazanmak için bu kelimeyi kullandığı yaptığı atamalarla gözler önüne serildi. Seçim çalışmaları sırasında kendisi adına faaliyetler yürüten Şükrü Küçükşahin, , ile 'ı İBB yönetimine atadı.

Seçim kampanyasında görev alan isimlere İBB'den görev!

Göreve gelmeden önce sürekli liyalatten dem vuran 'li Başkanı , her gün bir yandaşını İBB yönetimine getiriyor.

faaliyetleri döneminde İmamoğlu için çalışan Şükrü Küçükşahin, , ile , İBB'nin basın departmanına atandı.

HEM BASIN DANIŞMANI HEM İBB ÇALIŞANI!
Öte yandan Zilan Karakurt ve Şükrü Küçükşahin'in İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun gibi çalıştığı, tüm faaliyetleri basına ilettiği, Karakurt'un aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi WEB TV kuruluşunda yer aldığı biliniyor.

'nde (İBB), Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarında da görev alan Şükrü Küçükşahin, Zilan Karakurt ve Ulaş Yılmaz ile Süleyman Sarılar'ın görev sorumluluk alanları şöyle oldu:

Şükrü Küçükşahin – İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı

Zilan Karakurt – İBB Görsel Yayınlar Sorumlusu

Ulaş Yılmaz – İBB Dijital İletişim (Sosyal Merdya) Sorumlusu

Süleyman Sarılar – İştiraklerden Sorumlu Basın Koordinatörü

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