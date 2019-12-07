Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, açıklama yaptı: Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'deyiz.
- Güncel
- 07.12.2019
- Gazete
Dışışleri'nden 'Barış Pınarı' açıklaması
Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, açıklama yaptı: Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'deyiz.
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