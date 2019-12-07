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Dışışleri'nden '' açıklaması

, açıklama yaptı: ve ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar 'deyiz.

‘Harekatı başlatırız’
Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, açıklama yaptı: ve ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar 'deyiz.

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