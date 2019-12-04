Taşeron İşçi - Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası tarafından kamuda çalışan yaklaşık 500 bin kamu çalışanını ilgilendiren yüzdelik dilimlerin geriye ödenmesiyle ilgili bir dava açıldı. Bu dava ise taşeron işçilerin lehine sonuçlandı. Bu arada milyonlar taşeron yüzdelik farkı ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtını aramakta. İşte 4D mahkeme sonucu asgari ücretin yüzde fazlası ödenmesi kararı. 2020 TL alan bir işçinin maaşı 2020 yılında 2108 TL , 2200 TL alan bir işçinin maaşı , yüzde 4 zamla 2020 yılınca 88 TL zam gelecek 2288 TL olacak. İşte taşeron işçi maaşları son dakika haberleri

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VERİLEN KARAR

Bu konu hakkında bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Ambulans Sürücüsü olarak çalışan ve 02.04.2018 tarihide 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen üyemiz Hasan ÖZTÜRK adına sendikanın açmış olduğu (%30) yüzdelik dilim emsal davası, "yüzdeliklerin dilimlerin 01.01.2019 tarihi itibari ile ödenmesi gerektiği yönünde lehine sonuçlanarak kesinleşmiştir."

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