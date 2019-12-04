Artık kış mevsimine geçiş yaptık. İstanbulluların kafasının bir kenarında ise kar yağışı bulunuyor. İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Sorusu ise vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu sene geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışı geçikti. Uzmanlar bunun küresel ısınma ile alakalı olabileceğini belirtiyorlar. İstanbul'da Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor; fakat soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul hava durumu raporu ve tüm detaylar

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İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da; havanın bu akşam ve Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli Poyrazla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor; fakat soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

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