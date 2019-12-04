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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 13:17

Sigaraya 2020'de mı gelecek? İşte o liste

Sigara içen tiryakileri üzen haber yeni yıl ile birlikte gelebilir. Bu bağlamda 2020'de sigaraya mı gelecek? Sigaraya kaç TL zam yapılacak? 2020 sigara fiyatları ne kadar olacak? Gibi sorular şimdiden sorulmaya başlandı. İnternette yer alan bir fotoğrafta 5 Ocak 2020 tarihinde sigaralarının fiyatlarına zam geleceği iddia ediliyor. Fotoğrafta sigaralarının zamlı fiyatı olduğu öne sürülüyor. mı ile ilgili detaylar ise araştırılmaya başlandı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir.

Sigaraya 2020'de zam mı gelecek? İşte o liste

Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? Sigaraya geçtiğimiz aylarda zam gelmişti. Bazı sigara markalarına 3 TL zam yapılmıştı. Yeni yıla ise kısa bir süre kalırken yılbaşında zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu. İnternette zam ile ilgili bir fotoğraf konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki 2020'de sigaraya zam gelecek mi? Detaylar haberimizde... Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı sigara paketlerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık'ta geçileceğini duyurdu. 5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek.

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