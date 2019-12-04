Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? Sigaraya geçtiğimiz aylarda zam gelmişti. Bazı sigara markalarına 3 TL zam yapılmıştı. Yeni yıla ise kısa bir süre kalırken yılbaşında zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu. İnternette zam ile ilgili bir fotoğraf konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki 2020'de sigaraya zam gelecek mi? Detaylar haberimizde... Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı sigara paketlerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık'ta geçileceğini duyurdu. 5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek.

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