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Kızımı almadan gitmiyorum

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 3 ay geride kaldı. Kızı Hayal'in 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lılar tarafından kaçırıldığını belirten Süheyla Demir, "Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim" diye haykırdı.

Kızımı almadan gitmiyorum
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 3 ay geride kaldı. Kızı Hayal'in 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lılar tarafından kaçırıldığını belirten Süheyla Demir, "Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim" diye haykırdı.

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