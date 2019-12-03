Kızımı almadan gitmiyorum Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 3 ay geride kaldı. Kızı Hayal'in 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lılar tarafından kaçırıldığını belirten Süheyla Demir, "Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim" diye haykırdı.

Di yarbakır'da , terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 3 ay geride kaldı. Kızı Hayal'in 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lılar tarafından kaçırıldığını belirten Süheyla Demir, "Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim" diye haykırdı. TÜM MANŞETLER