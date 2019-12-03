Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 3 ay geride kaldı. Kızı Hayal'in 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lılar tarafından kaçırıldığını belirten Süheyla Demir, "Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim" diye haykırdı.
- Güncel
- 03.12.2019
- Gazete
Kızımı almadan gitmiyorum
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 3 ay geride kaldı. Kızı Hayal'in 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lılar tarafından kaçırıldığını belirten Süheyla Demir, "Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim" diye haykırdı.
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