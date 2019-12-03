Acı haber: 2 şehit Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- 3 harekatında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt şehit oldu. 1 asker de yaralandı. Suriye Tel Abyad'daki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ise havan ile yapılan taciz atışı sonucunda Uzman Çavuş Harun Çınar yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- 3 harekatında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt şehit oldu. 1 asker de yaralandı. Suriye Tel Abyad'daki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ise havan ile yapılan taciz atışı sonucunda Uzman Çavuş Harun Çınar yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü. TÜM MANŞETLER