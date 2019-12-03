Acı haber: 2 şehit

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- 3 harekatında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt şehit oldu. 1 asker de yaralandı. Suriye Tel Abyad'daki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ise havan ile yapılan taciz atışı sonucunda Uzman Çavuş Harun Çınar yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.
- Güncel
- 03.12.2019
- Gazete
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