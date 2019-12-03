Bugünkü
Takvim

Acı haber: 2 şehit

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- 3 harekatında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt şehit oldu. 1 asker de yaralandı. Suriye Tel Abyad'daki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ise havan ile yapılan taciz atışı sonucunda Uzman Çavuş Harun Çınar yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı haber: 2 şehit
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- 3 harekatında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt şehit oldu. 1 asker de yaralandı. Suriye Tel Abyad'daki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ise havan ile yapılan taciz atışı sonucunda Uzman Çavuş Harun Çınar yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAcı haber: 2 şehit
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri