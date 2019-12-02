Yunanistan ve Mısır’a tepki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasının, uluslararası hukuka uygun olan bir anlaşma olduğunu vurguladı. "İki ülke, oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasının, uluslararası hukuka uygun olan bir anlaşma olduğunu vurguladı. "İki ülke, oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya koymuştur" ifadesini kullandı. TÜM MANŞETLER