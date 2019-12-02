Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasının, uluslararası hukuka uygun olan bir anlaşma olduğunu vurguladı. "İki ülke, oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 02.12.2019
- Gazete
Yunanistan ve Mısır’a tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasının, uluslararası hukuka uygun olan bir anlaşma olduğunu vurguladı. "İki ülke, oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.
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