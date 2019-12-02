Teröristler gönderiliyor İçişleri Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı Türkiye'den sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı Türkiye'den sınır dışı edildi. TÜM MANŞETLER