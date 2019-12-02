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Teröristler gönderiliyor

İçişleri Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı Türkiye'den sınır dışı edildi.

Teröristler gönderiliyor
İçişleri Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı Türkiye'den sınır dışı edildi.

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