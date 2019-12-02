İçişleri Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı Türkiye'den sınır dışı edildi.
- Güncel
- 02.12.2019
- Gazete
Teröristler gönderiliyor
İçişleri Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı Türkiye'den sınır dışı edildi.
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