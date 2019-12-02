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  • Son Güncelleme: 02.12.2019 16:06

Son dakika: AK Parti MYK toplantısı başladı

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı saat 16.00'da başladı.

Erdoğan liderliğinde kritik toplantı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı.

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