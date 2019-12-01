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  • 01.12.2019 16:45
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 16:45

? Ankara, İstanbul kar yağışı...

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde kar yağacak mı? Sorusu herkesin gündeminde özellikle İstanbul ve Ankara'da oturan vatandaşlar kar yağışını bekliyor. Birçok vatandaş Genel Müdürlüğünden gelecek olan açıklamayı bekliyor. Peki, ? İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyorlar.  5 günlük Ankara ve İstanbul haberimizde sizlerle. Kar, bulutları oluşturan minnacık su tanelerinin çok soğuk havaya karışması sonucu, ince buz parçalarına dönüşmesidir. Bu, çok hızlı bir şekilde olur su tanesi yağmura dönüşmeden kara dönüşür.

Kar ne zaman yağacak? Ankara, İstanbul kar yağışı...

Kar ne zaman yağacak? Ankara, İstanbul kar yağışı var mı? Meteoroloji günlük 5 günlük hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. Havaların soğuması ile birlikte birçok kişi ne zaman kar yağacağını merakla araştırmaya başladı. Ülke genelinde azalan sıcaklıkların ardından önemler almaya başlandı. Peki, Kar ne zaman yağacak? Detaylar haberimizde... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle birlikte Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. İşte son dakika hava durumu tahminleri...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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