Kar ne zaman yağacak? Ankara, İstanbul kar yağışı var mı? Meteoroloji günlük 5 günlük hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. Havaların soğuması ile birlikte birçok kişi ne zaman kar yağacağını merakla araştırmaya başladı. Ülke genelinde azalan sıcaklıkların ardından önemler almaya başlandı. Peki, Kar ne zaman yağacak? Detaylar haberimizde... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle birlikte Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. İşte son dakika hava durumu tahminleri...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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