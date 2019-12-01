KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri şimdi de KYK burs ödemeleri ne zaman sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İlk KYK burs ödemesi ise 2020 yılının Ocak ayında yapılacak. En düşük burs ücreti 500 lira olacak. KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2019-2020 dönemi için KYK'dan burs ya da kredi kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Konu ile ilgili KYK'dan resmi açıklama geldi ve ekim ayı ile birlikte iki ödemenin birden yapılacağı bildirildi. Peki, KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2019 KYK bursu yattı mı?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

27 Kasım'da T.C. kimlik numarası son hanesi '0' olanlar

28 Kasım Perşembe T.C. kimlik numarası son hanesi '2' ile bitenler

29 Kasım Cuma '4' ile bitenler

30 Kasım Cumartesi '6'

1 Aralık Pazar '8' ile bitenler burs veya kredilerini alacaklar.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ