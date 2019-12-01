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  • Son Güncelleme: 01.12.2019 16:02

ları yattı mı? burs ve kredi o hesaplara bugün yatacak

Öğrencilere kredi müjdesi geldi. Yurtkur tarafından yapılan açıklamada ilk defa burs alan öğrencilerin ödemelerine 27 Kasım itibari ile başlandığı belirtildi.1 Aralık Pazar TC kimlik nosu '8' ile bitenler burs veya kredilerini alacaklar. burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre yapılacak. Diğer ödemeler ise; 2020 Ocak ayında yapılacak. KYK burs ücretleri genellikle 00:00 ila 03:00 arasında hesaplara yatırılıyor. Burs ücretlerine yeni zam geldi. Üniversite öğrencileri lisans bursu 500 TL'den 550 TL'ye , yüksek lisans bursu 1000 TL'den 1100 TL'ye doktora burs 1500 TL'den 1650 TL'ye yükseldi.

KYK bursları yattı mı? KYK burs ve kredi o hesaplara...

KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri şimdi de KYK burs ödemeleri ne zaman sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İlk KYK burs ödemesi ise 2020 yılının Ocak ayında yapılacak. En düşük burs ücreti 500 lira olacak. KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2019-2020 dönemi için KYK'dan burs ya da kredi kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Konu ile ilgili KYK'dan resmi açıklama geldi ve ekim ayı ile birlikte iki ödemenin birden yapılacağı bildirildi. Peki, KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2019 KYK bursu yattı mı?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

27 Kasım'da T.C. kimlik numarası son hanesi '0' olanlar

28 Kasım Perşembe T.C. kimlik numarası son hanesi '2' ile bitenler

29 Kasım Cuma '4' ile bitenler

30 Kasım Cumartesi '6'

1 Aralık Pazar '8' ile bitenler burs veya kredilerini alacaklar.

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