Bilanço ağırlaşıyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü oturumundaki konuşmasında, depremdeki ölü sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 913 oldu. Dıraç şehrindeki 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından ikisi 5,6 büyüklüğünde yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.
- Güncel
- 01.12.2019
- Gazete
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