Başkan Erdoğan'dan TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde net mesaj: Yeni aktör Türkiye

Doğu Akdeniz'de birileri şantaj politikalarına ve tehdit diline başvuruyor. Türkiye böyle bir zillete asla boyun eğemez.
Bunların bağırma çağırmasıyla gemilerimizi çekmeyiz. Dünya enerji haritası değişti. Yeni aktörler bugün burada.
GEMİLERİMİZİ ÇEKMEYİZ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Edirne'nin İpsala ilçesinde MS4 Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte dün, gazın vanasını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net mesajlar verdi:
ÜLKELERİMİZ ve bölgemiz adına gerçekten tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. TANAP Azerbaycan Gürcistan Türkiye güzergahından Avrupa'ya bağlanıyor. Barış projesi olduğunu da özellikle vurgulamam lazım. Bu proje, ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür.
GÜNEY gaz koridoru projesi TANAP'ın, Avrupa bağlantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haziran 2012'den bu yana büyük çaba sarf ettik.
İÇERİDEN ve dışarıdan özellikle atlattığımız onca badireye, bölgesel gerilime, hatta sıcak çatışmalara varan istikrarsızlıklara rağmen TANAP'ı planlandığı şekilde ilerlettik.
BİR damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören zihniyet, dünyaya barış ve huzur getirememiştir.
HEM kendihukukumuzun hem de Kıbrıs Türkü'nün çıkarlarının çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Adaletli paylaşım imkanı varken tehdit diline ve şantaj politikalarına başvuruluyor.
LİBYA ile anlaşma yapıldı, diğer ayakları da uygulamaya girecek. Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Bu anlaşma uygulamaya girecek çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bugün tarihi bir gündür. Umarım TANAP'ın ömrü uzun olacak, Türkiye- Azerbaycan ve diğer komşu halklara fayda verecek. TANAP bugün güney gaz koridoru özünde 7 ülkenin birleştiği uluslararası bir iş birliği projesidir. Türkiye bugün yabancı yatırımlar için açık ülkedir ve uluslararası güç odağı olmuştur" diye konuştu.
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