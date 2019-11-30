TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasına çok sert tepki gösterdi: Muhalefet çalışarak, çabalayarak, gayret ederek, milletin gönlüne girerek iktidar umudu oluşturamayınca AK Parti'den medet umar hale gelmiştir.
- Güncel
- 30.11.2019
- Gazete
Binali Yıldırım'dan CHP'ye sert tepki: Sizinle mi uğraşacak?
TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasına çok sert tepki gösterdi: Muhalefet çalışarak, çabalayarak, gayret ederek, milletin gönlüne girerek iktidar umudu oluşturamayınca AK Parti'den medet umar hale gelmiştir.
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