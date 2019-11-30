Binali Yıldırım'dan CHP'ye sert tepki: Sizinle mi uğraşacak? TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasına çok sert tepki gösterdi: Muhalefet çalışarak, çabalayarak, gayret ederek, milletin gönlüne girerek iktidar umudu oluşturamayınca AK Parti'den medet umar hale gelmiştir.

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasına çok sert tepki gösterdi: Muhalefet çalışarak, çabalayarak, gayret ederek, milletin gönlüne girerek iktidar umudu oluşturamayınca AK Parti'den medet umar hale gelmiştir. TÜM MANŞETLER