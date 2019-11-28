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Trump "Rocky Balboa" karakterine montajlandığı bir fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, twitter'dan "Rocky Balboa" karakterine montajlandığı bir fotoğrafını paylaştı. Trump'ın Rocky filmine damgasını vuran 'Acı yok' mesajıyla azil sorunuşturmasına göndermede bulunduğu bildirildi.

Donald Balboa!
ABD Başkanı Donald Trump, twitter'dan "Rocky Balboa" karakterine montajlandığı bir fotoğrafını paylaştı. Trump'ın Rocky filmine damgasını vuran 'Acı yok' mesajıyla azil sorunuşturmasına göndermede bulunduğu bildirildi.

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