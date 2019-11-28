ABD Başkanı Donald Trump, twitter'dan "Rocky Balboa" karakterine montajlandığı bir fotoğrafını paylaştı. Trump'ın Rocky filmine damgasını vuran 'Acı yok' mesajıyla azil sorunuşturmasına göndermede bulunduğu bildirildi.
- Güncel
- 28.11.2019
- Gazete
Trump "Rocky Balboa" karakterine montajlandığı bir fotoğrafını paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump, twitter'dan "Rocky Balboa" karakterine montajlandığı bir fotoğrafını paylaştı. Trump'ın Rocky filmine damgasını vuran 'Acı yok' mesajıyla azil sorunuşturmasına göndermede bulunduğu bildirildi.
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