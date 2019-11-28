Patrik’in evine girenler yakalandı Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine hırsızlık için giren 4 kişinin, Kartal Dragos'ta bir villayı soymaya çalıştığı tespit edildi. Suçüstü yakalamak için harekete geçen polis ekiplerine ateş açılması üzerine yaşanan çatışma sonucu, 1'i yaralı 4 şüpheli yakalandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine hırsızlık için giren 4 kişinin, Kartal Dragos'ta bir villayı soymaya çalıştığı tespit edildi. Suçüstü yakalamak için harekete geçen polis ekiplerine ateş açılması üzerine yaşanan çatışma sonucu, 1'i yaralı 4 şüpheli yakalandı. TÜM MANŞETLER