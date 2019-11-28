Bugünkü
Takvim

Patrik’in evine girenler yakalandı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine hırsızlık için giren 4 kişinin, Kartal Dragos'ta bir villayı soymaya çalıştığı tespit edildi. Suçüstü yakalamak için harekete geçen polis ekiplerine ateş açılması üzerine yaşanan çatışma sonucu, 1'i yaralı 4 şüpheli yakalandı.

Patrik’in evine girenler yakalandı
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine hırsızlık için giren 4 kişinin, Kartal Dragos'ta bir villayı soymaya çalıştığı tespit edildi. Suçüstü yakalamak için harekete geçen polis ekiplerine ateş açılması üzerine yaşanan çatışma sonucu, 1'i yaralı 4 şüpheli yakalandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriPatrik’in evine girenler yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri