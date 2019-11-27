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  • 27.11.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 18:32

, Kurşun reyting sıralaması

, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 27 Kasım günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak edilirken reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 27 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte , reyting sıralamasına dair merak edilen bilgiler... Çarşamba akşamları Benim , Afili Aşk, , programları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta total puan türünde Kuruluş Osman 34.01 puan alarak birinci, MasterChef Türkiye 13.35 share alarak üçüncü, Afili Aşk 12.72 share alarak dördüncü oldu.

Reyting sonuçları Kuruluş Osman, Kurşun reyting sıralaması

Ekranları başında gece ve gündüz kuşağı yapımlarını merakla takip eden izleyiciler 27 Kasım reyting sonuçları hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 2.bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk ise 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi Kurtuluş Osman ve Afili Aşk reyting sıralamasını öğrenmek istiyor. Çarşamba akşamları TRT 1'de Benim Adım Melek, Kanal D'de Afili Aşk, ATV'de Kuruluş Osman, TV 8'de MasterChef Türkiye programları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından sıralama belli oluyor. Haberimiz içerisinden reyting sıralaması ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.


27 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Kasım reyting sonuçları oldukça merak ediliyor. Çünkü bu akşam TV ekranlarında önemli diziler var ve kıyasıya kapışma yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta ATV'de Kuruluş Osman beklenildiği gibi birinci olmuştu. 27 Kasım reyting sonuçları hemüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz bu sayfada yer alıyor.

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