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Kutuda tutmak için almadık

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık" dedi ve ekledi: Kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır? Sayın bunu açık ve net biçimde 'de de söyledi.

Kutuda tutmak için almadık
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık" dedi ve ekledi: Kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır? Sayın bunu açık ve net biçimde 'de de söyledi.

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