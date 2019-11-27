Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık" dedi ve ekledi: Kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır? Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açık ve net biçimde ABD'de de söyledi.
- Güncel
- 27.11.2019
- Gazete
Kutuda tutmak için almadık
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık" dedi ve ekledi: Kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır? Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açık ve net biçimde ABD'de de söyledi.
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