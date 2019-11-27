27 Kasım reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 27 Kasım Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak edilirken reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 27 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Kurtuluş Osman, Afili Aşk reyting sıralamasına dair merak edilen bilgiler... Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Afili Aşk, Kuruluş Osman, MasterChef programları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta total puan türünde Kuruluş Osman 34.01 puan alarak birinci, MasterChef Türkiye 13.35 share alarak üçüncü, Afili Aşk 12.72 share alarak dördüncü oldu.



27 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Kasım reyting sonuçları oldukça merak ediliyor. Çünkü bu akşam TV ekranlarında önemli diziler var ve kıyasıya kapışma yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta ATV'de Kuruluş Osman beklenildiği gibi birinci olmuştu. 27 Kasım reyting sonuçları hemüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz bu sayfada yer alıyor.

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