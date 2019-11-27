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  • 28.11.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 09:46

: Reyting sonuçları , Kurşun reyting sıralaması! Kim birinci oldu?

Ekranları başında gece ve gündüz kuşağı yapımlarını merakla takip eden izleyiciler hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu akşam saat 20.00'de 2.bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi ise 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi ve Afili Aşk reyting sıralamasını öğrenmek istiyor. akşamları 1'de Benim , Kanal D'de Afili Aşk, ATV'de Kuruluş Osman, TV 8'de Türkiye programları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından sıralama belli oluyor. Haberimiz içerisinden reyting sıralaması ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

Reyting sonuçları Kuruluş Osman, Kurşun reyting sıralaması

27 Kasım reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 27 Kasım Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak edilirken reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 27 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Kurtuluş Osman, Afili Aşk reyting sıralamasına dair merak edilen bilgiler... Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Afili Aşk, Kuruluş Osman, MasterChef programları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta total puan türünde Kuruluş Osman 34.01 puan alarak birinci, MasterChef Türkiye 13.35 share alarak üçüncü, Afili Aşk 12.72 share alarak dördüncü oldu.


27 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Kasım reyting sonuçları oldukça merak ediliyor. Çünkü bu akşam TV ekranlarında önemli diziler var ve kıyasıya kapışma yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta ATV'de Kuruluş Osman beklenildiği gibi birinci olmuştu. 27 Kasım reyting sonuçları hemüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz bu sayfada yer alıyor.

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HaberlerGüncel Haberleri27 Kasım Çarşamba Reyting sonuçları: Reyting sonuçları Kuruluş Osman, Kurşun reyting sıralaması! Kim birinci oldu?
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