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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 16:32

Son dakika: 'da patlama: Yaralılar var

'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve ile teröristlerden temizlenen 'nin ilçesinde patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.  Ceylanpınar'daki önüne gelen ambulanslar ise sınıra getirilen yaralıları ilçedeki hastaneye götürdü.

Rasulayn'da patlama: Yaralılar var

'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve ile teröristlerden temizlenen 'nin Resulayn ilçesinde patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylanpınar'daki önüne gelen ambulanslar ise sınıra getirilen yaralıları ilçedeki hastaneye götürdü.

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