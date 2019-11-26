Rusya’dan YPG’ye: Esad’a katılın Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, terör örgütü PKK/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne "Esad'ın ordusuna katılın" çağrısında bulundu. Gazetecilerin "Suriye ordusuna ne zaman dahil olabilirler?" sorusu karşısında Bogdanov, "Ne kadar erken, o kadar iyi" yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, terör örgütü PKK/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne "Esad'ın ordusuna katılın" çağrısında bulundu. Gazetecilerin "Suriye ordusuna ne zaman dahil olabilirler?" sorusu karşısında Bogdanov, "Ne kadar erken, o kadar iyi" yanıtını verdi. TÜM MANŞETLER