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Rusya’dan YPG’ye: Esad’a katılın

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, terör örgütü PKK/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne "Esad'ın ordusuna katılın" çağrısında bulundu. Gazetecilerin "Suriye ordusuna ne zaman dahil olabilirler?" sorusu karşısında Bogdanov, "Ne kadar erken, o kadar iyi" yanıtını verdi.

Rusya’dan YPG’ye: Esad’a katılın
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, terör örgütü PKK/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne "Esad'ın ordusuna katılın" çağrısında bulundu. Gazetecilerin "Suriye ordusuna ne zaman dahil olabilirler?" sorusu karşısında Bogdanov, "Ne kadar erken, o kadar iyi" yanıtını verdi.

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