Rusya’dan YPG’ye: Esad’a katılın

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, terör örgütü PKK/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne "Esad'ın ordusuna katılın" çağrısında bulundu. Gazetecilerin "Suriye ordusuna ne zaman dahil olabilirler?" sorusu karşısında Bogdanov, "Ne kadar erken, o kadar iyi" yanıtını verdi.
- Güncel
- 26.11.2019
- Gazete
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