MİT ve TSK’dan Gara’da temizlik

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye saldırı hazırlığı yaptığını tespit etti. Dün öğle saatlerinde düzenlenen hava destekli operasyonla 3 terörist etkisiz hale getirildi. Kalleşlere ait sığınaklarda yerle bir edildi.
- Güncel
- 26.11.2019
- Gazete
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