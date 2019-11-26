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  • 26.11.2019 14:06
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 14:06

önkayıt başvuru ücreti ? 2020 kişi başı ne kadar?

Kutsal topraklara gitmek için başvuru yapmak isteyen hacı adayları 2020 yılı hac işlemleri nasıl yapılır araştırması yapıyor. 2020 yılı hac ön kayıt işlemleri başladı ve 13 Aralık'a kadar devam edecek. 2020 hac ön kayıt başvuru için 25 lira ilgili bankalara ödenecek. Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac..gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

Hac fiyatları Diyanet 2020 kişi başı ne kadar?

Milyonlarca müslüman 2020 yılında hacı olabilmek için hac ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda 2020 yılı hac ön başvuruları başladı ve 13 Aralık'a kadar devam edecek. Hac ön kayıt başvuru ücreti 25 lira olarak belirlendi. Peki hac kayıt ücretleri hangi bankaya yatacak? Gibi soruların cevapları oldukça önem kazanıyor. Hac önkayıt başvurusu için ödeme yapılacak olan bankaları haberimizde verdik. Hac, yüz binlerce Müslüman bir araya geldiği bir ibadettir. Bu yönüyle hac, mahşer gününe benzer. Kendini bu muhteşem kalabalığın içinde bulan insan, Allah'in huzurunda toplanacağı günü (mahşer) hatırlar.

Önkayıt başvuru ücreti hangi bankaya yatacak?

İnternet bankacılığı ya da banka şubeleri aracılığıyla ödeme yapılabilecek olan anlaşmalı bankalar şöyle; Albaraka, Halkbank, Kuveyt Türk, PTT, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım.

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