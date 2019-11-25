"En fazla fidan dikme rekoru" belgesi Başkan Erdoğan'a takdim edildi

tarafından 'olarak ilan edilen'da, 81 ilde 11milyon fidan yaklaşık 1milyon kişi tarafından üçsaatte topraklabuluşturuldu.Çorum'da ise3 bin kişininkatılımıylarekor seviyedefidan dikildi.adet fidan ile'yaait olan '' dünya rekoru,Çorum'da dikilenfidanlaadına tescil ettirildi.Tarım ve Orman BakanıBekir Pakdemirli,Çorum'un dünya rekorunailişkin tescil belgesini,'a verdi.Pakdemirli, "En fazla fidan dikme rekoru" belgesini Erdoğan'a takdim etti.Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin davetine icabetle bugün Katar'a gidecek. Doha'daki Türk- Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı da ziyaret edecek.