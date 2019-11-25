"En fazla fidan dikme rekoru" belgesi Başkan Erdoğan'a takdim edildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 11 milyon fidan yaklaşık 1 milyon kişi tarafından üç saatte toprakla buluşturuldu. Çorum'da ise 3 bin kişinin katılımıyla rekor seviyede fidan dikildi. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, Çorum'da dikilen 303 bin 150 fidanla Türkiye adına tescil ettirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'un dünya rekoruna ilişkin tescil belgesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi.
Başkan Erdoğan, startı Ankara'dan vermişti.
Pakdemirli, "En fazla fidan dikme rekoru" belgesini Erdoğan'a takdim etti.
ERDOĞAN KATAR'A GİDİYOR
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin davetine icabetle bugün Katar'a gidecek. Doha'daki Türk- Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı da ziyaret edecek.
Başkan Erdoğan, startı Ankara'dan vermişti.
Pakdemirli, "En fazla fidan dikme rekoru" belgesini Erdoğan'a takdim etti.
ERDOĞAN KATAR'A GİDİYOR
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin davetine icabetle bugün Katar'a gidecek. Doha'daki Türk- Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı da ziyaret edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.