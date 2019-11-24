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  • Son Güncelleme: 24.11.2019 11:49

Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Anneni öldürdüm gel!"

’da karısını öldüren ve hakkında cezası talebiyle dava açılan cani kocanın ifadeleri kan dondurdu. Katil zanlısının iddianamedeki ifadesinde karısını öldürdükten sonra oğlunu arayarak annesini vurduğunu söylediği yer aldı.

Geçen temmuz ayında Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi üzerindeki bir sitede meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Filiz K. (49) ile Hamdi K. (54) çiftinin büyük kızları birkaç yıl önce evden kaçtı. Kızın kaçmasının ardından çiftin arası bozuldu. Kızıyla görüşmek isteyen Filiz K.'ye kocası Hamdi K. engel olunca, çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Hamdi K., evde bulunan pompalı tüfeğiyle karısını öldürdü. Olayın ardından Hamdi K., oğlu Burhan K.'yi arayarak, "Gel anneni öldürdüm" dedi. Zanlı cinayetin ardından tutuklandı.

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