Rabiz Naz davasında flaş gelişme! Merakla beklenen DNA sonuçları ortaya çıktı

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ile ilgili, "DNA mukayesesi için 28.08.2019 tarihinde Rabia Naz'ın babası ve abisinden kan örneği alınmak istenmesine rağmen baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemişti. Daha sonra DNA örneği veren Şaban Vatan ve oğlu Yaşart Mert Vatan'ın DNA sonuçları çıktı.

ŞABAN VATAN VE YAŞART MERT VATAN'IN DNA'SI

Rapora göre Rabia Naz Vatan'ın sol eldeki bir tırnağından alınan DNA örneği baba Şaban Vatan ile oğlu Yaşar Mert Vatan'ın DNA'ları ile uyumlu çıktı.

İŞTE DNA SONUÇLARININ YER ALDIĞI O RAPOR;



