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  • 23.11.2019 20:17
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 20:17

Rabiz Naz davasında flaş gelişme! Merakla beklenen DNA sonuçları ortaya çıktı

'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden davası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Küçük kızın tırnakların bulunan erkek DNA’sına dönük raporun sonuçları açıklandı. Rapora göre Rabia Naz Vatan'ın sol eldeki bir tırnağından alınan DNA örneği baba Şaban Vatan ile oğlu 'ın DNA'ları ile uyumlu çıktı.

Rabiz Naz davasında DNA sonuçları ortaya çıktı!

'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki ile ilgili, "DNA mukayesesi için 28.08.2019 tarihinde Rabia Naz'ın babası ve abisinden kan örneği alınmak istenmesine rağmen baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemişti. Daha sonra DNA örneği veren Şaban Vatan ve oğlu Yaşart Mert Vatan'ın DNA sonuçları çıktı.

ŞABAN VATAN VE YAŞART MERT VATAN'IN DNA'SI
Rapora göre Rabia Naz Vatan'ın sol eldeki bir tırnağından alınan DNA örneği baba Şaban Vatan ile oğlu 'ın DNA'ları ile uyumlu çıktı.

İŞTE DNA SONUÇLARININ YER ALDIĞI O RAPOR;


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