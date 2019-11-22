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EGM: Bekçi kimlik sorabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir'de 9 Mayıs 2018'de yaşanan olay ve 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kararın sadece tek olayla ilgili olduğu belirtilerek, "Yönetmeliğe göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri mevcuttur" denildi.

EGM: Bekçi kimlik sorabilir
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir'de 9 Mayıs 2018'de yaşanan olay ve 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kararın sadece tek olayla ilgili olduğu belirtilerek, "Yönetmeliğe göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri mevcuttur" denildi.

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