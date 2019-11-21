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Sivil kampına füze: 12 ölü

 destekli gruplar, 'deki kampına füzeli saldırı düzenledi. Çoğu çocuk 12 kişi can verdi. 40 kişi de yaralandı. Saldırıda çok sayıda çadır da zarar gördü.

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