Sivil kampına füze: 12 ölü

İran destekli gruplar, İdlib'deki sığınmacı kampına füzeli saldırı düzenledi. Çoğu çocuk 12 kişi can verdi. 40 kişi de yaralandı. Saldırıda çok sayıda çadır da zarar gördü. İran destekli gruplar, İdlib'deki sığınmacı kampına füzeli saldırı düzenledi. Çoğu çocuk 12 kişi can verdi. 40 kişi de yaralandı. Saldırıda çok sayıda çadır da zarar gördü. İran destekli gruplardan İbdlib'de sığınmacı kampına füzeli saldırı!
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