Türkiye'nin gözü Meclis'te çünkü genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Her gün takvim.com.tr olarak yaptığımız haberlerde ise bu yasaları gündeme getiriyoruz. Bu bağlamda İkinci Yargı Paketi ve af yasasında son durum ne? Af yasası ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? 3600 ek gösterge Meclise geldi mi? Sorularının yanıtını milyonlarca kişi merak ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır'' şekilde konuşmuştu.

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3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

1.5 milyon memurun heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için Çalışma Bakanı Selçuk, 'Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz' dedi. Düzenleme, emekli aylıklarına ortalama 500, ikramiyelere ise 17 bin lira artış getirecek. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar sürüyor.

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