Sahibinden 9 bin TL ile 30 TL arasındaki Renault ve Fiat araba modellerini sizler için bir araya getirdik. Piyasasının en çok satılan araç modelleri arasında yerini her yıl koruyan Renault ve Fiat, araç modelleri ile sıfır araç piyasasında olduğu gibi ikinci el piyasasında da en çok alım satım yapılan otomobil modelleri arasında yerini almayı başarıyor. Söz konusu bu modelleri yeni araç sahibi olacak vatandaşların tercih nedeninin başında ise düşük bütçeli fiyat seçenekleri ve yakıt performansı alıyor. İşte 9 bin ile 30 bin TL altı satılık ikinci el Renault ve Fiat araba modelleri;

9 BİN TL İLA 30 BİN TL ARASI SAHİBİNDEN SATILIK ALABİLECEĞİNİZ İKİNCİ EL RENAULT MODELLERİ!

İşte 9 bin TL ila 30 bin TL arası ikinci el Renault modelleri;

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