Tarihi Kapalıçarşı'da 12 milyon TL’ye dükkan İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'da satışa çıkartılan 9 metrekarelik dükkanın değeri dudak uçuklattı. Ünü Türkiye sınırlarını aşan İstanbul’daki tarihi Kapalıçarşı’da 9 metrekarelik dükkan 12 milyon TL üzerinden, açık artırma ile satışa çıkartıldı.

İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'da satışa çıkartılan 9 metrekarelik dükkanın değeri dudak uçuklattı. Kapalıçarşı'daki bir dükkan, 12 milyon TL bedel üzerinden, açık artırma ile satılacak. Satış, 10 Ocak 2020 tarihinde İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Dükkanın, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Mısır Çarşısı, Gülhane Parkı'na Ayasofya ve Sultanahmet camileri ile Topkapı Sarayı gibi tarihi ve turistik yerlere yürüme mesafesinde olduğu belirtildi.