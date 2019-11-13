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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'dan ABD Diyanet Merkezi'nde ABD Müslüman toplumuna hitap ediyor.ABD'nin dört bir yanındaki kardeşlerime en derin sevgi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum.

Bugün Amerika Diyanet Merkezi'nde; Türkçe, genel kültür, Kur'an-ı Kerim dersleri alan miniklerimiz ve ailelerimizin böyle bir ihtiyacını giderdiğimiz için sevinçliyiz.



2002'den itibaren, yurt içinde yaşayan vatandaşlarımız ile sınırlarımız dışında yaşayan vatandaşlarımıza da farklı bir anlayış ile yaklaştık. Sivil toplum kuruluşlarımız bulundukları ülkelerde siyasette söz sahibi haline geldi. Yurt dışındaki vatandaşlar 17 sene öncesine göre Türkiye'nin gücünü daha fazla yanında hissediyor.

Türkiye'nin her alanda elde ettiği başarılar sizlerin buradaki konumu daha iyi hale getiriyor.

Özellikle batılı ülkelerde ırkçı siyasetçilerin hükümet politikalarına yön verdiğine şahit oluyoruz.

Zamanla beraber şartlar, ihtiyaçlar, tehditler de değişiyor. Yurt dışında yaşayanların karşılaştığı sıkıntılar, 80 ve 90'larla kıyaslanamayacak kadar farklılaştı.

İslam düşmanlığının varabileceği vahim boyutlarına Yeni Zelanda'da şahit olduk.

İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadele her zaman yanınızdayız.

Sizlerden 14 asırlık medeniyet müktesabatımızı evlatlarınıza aynı şekilde aktarmanızı istiyorum. Hiçbir tehdit bizi sindiremez.

Şimdiye kadar ortak çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, o şekilde davranmaya çalıştık. Ancak ülkemizin güvenliği için hangi adımları atmak gerekiyorsa, onları atmak da çekinmedik.