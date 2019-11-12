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150 da mavi balina izi

, 'de bağımlılık yaratan bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençleri ölüme kadar götürdüğünü tespit etti. Raporda, "mavi balina" oyununun Türkiye'de yaklaşık 150 civarında gencin ıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

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