TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, Türkiye'de bağımlılık yaratan bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençleri ölüme kadar götürdüğünü tespit etti. Raporda, "mavi balina" oyununun Türkiye'de yaklaşık 150 civarında gencin intiharıyla bağlantılı olduğu belirtildi.
- Güncel
- 12.11.2019
- Gazete
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