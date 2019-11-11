Yurtta güven operasyonu

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il ve 5 bin 646 noktada, 69 bin 246 personelin katılımıyla "Güven Huzur-6" uygulaması yapıldı.Çeşitli suçlardan aranan bin 476 zanlı yakalandı. Kontrollerde, 13'ü çocuk olmak üzere 31 kayıp şahsa ulaşılırken, çeşitli suç ve ihlallerden bin 958 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 104 kişi de gözaltına alındı.
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