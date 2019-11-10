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  • Son Güncelleme: 10.11.2019 17:30

fidan dikimi saat kaçta yapılacak?

kampanyası: Ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan bu proje aynı zamanda vatandaşların yoğun talep ve isteği üzerine oluşturulmuş bir farkındalık projesidir. Peki, gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır? nerede? Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

Geleceğe Nefes Ol fidan dikimi saat kaçta?

Geleceğe Nefes Ol kampanyası başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya katılım oldukça rağbet görüyor. Hedeflenen 11 milyon fidandan 9 milyonu sahiplenildi. Peki, gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyasına katılabilmeniz için öncelikle gelecegenefes.com adresini açmanız gerekiyor. Bu sayfa üzerinde en altta yer alan "Fidan Sahiplen" butonu ile sizden istenen bilgileri girdikten sonra adınıza fidan dikimi yapılıyor.

GELECEĞE NEFES FİDAN DİKİMİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

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