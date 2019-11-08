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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 10:23

Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu başladı! 175 tim katılıyor

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü 'ya yönelik , Bingöl ve 'ta 175 timin katılımıyla 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı.

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