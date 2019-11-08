Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu başladı! 175 tim katılıyor

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 175 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.
AYRINTILAR GELECEK...
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 175 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.
AYRINTILAR GELECEK...
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