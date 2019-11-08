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Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 4 milyonluk 2 hain öldürüldü

'de 4'er milyon TL ödülle aranan 'nın sözde orta saha sorumlusu ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu , 'da etkisiz hale getirildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Kırmızı Liste'de 4'er milyon TL ödülle aranan 'nın sözde orta saha sorumlusu ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu , 'da etkisiz hale getirildi.



2 kalleşin, Ankara Merasim Sokak'ta Genelkurmay servis araçlarına (29 şehit, 79 yaralı), Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yanında saldırı (36 polis, 8 vatandaş şehit, 155 yaralı) ve 'de askeri servis aracına bombalı saldırı ((15 asker şehit, 20 asker yaralı) olaylarını orgazine ettikleri ve emrini verdikleri belirlendi.

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