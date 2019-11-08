Mevlid Kandili resimli mesajları ve sözleri! İslam alemi için önemli gecelerden olan Mevlid Kandili yarın idrak edilecek. Kandil büyük bir heyecanla bekleniyor. Kandille ilgili sosyal medyada da paylaşımlar yapılıyor. Resimli kandil mesajları ise aranan konular arasında bulunuyor.İşte Mevlid Kandili resimli mesajları... Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

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