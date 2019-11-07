Teröristlerin tacizi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
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