Teröristlerin tacizi sürüyor Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mi lli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. TÜM MANŞETLER