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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 09:47

i gecesi ne demek? ? Mevlid Kandili mucize ve fazileti nedir?

i gecesi ne oldu? fazileti yaşanan mucize nedir? Soruları aratılmaya başlandı. Mevlid Kandili, Peygamberimiz (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor. Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlit Kandili alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıldönümüdür. Mevlid kandili rebîülevvel ayının on ikinci, Regaib receb ayının ilk cuma, Mi'rac aynı ayın yirmi yedinci, Berat şâban ayının on beşinci, Kadir ise ramazan ayının yirmi yedinci gecesi.

Mevlid Kandili gecesi ne oldu? İşte yaşanan mucizeler

Mevlid Kandili gecesi ne oldu? Mevlid Kandili gecesi ne demek fazileti yaşanan mucize nedir? Soruları aratılmaya başlandı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandilinde oruç tutmanın dinen bir sakıncası yoktur. Aksine Allah katında takdiri iman edene sevap olarak yazılır. Mevlid Kandilinin manası ve önemi Hazreti Muhammed'in doğum günü olmasından ileri gelir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. İşte Mevlid Kandili faziletleri ve detaylar

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor.

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