Mevlid Kandili gecesi ne oldu? Mevlid Kandili gecesi ne demek fazileti yaşanan mucize nedir? Soruları aratılmaya başlandı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandilinde oruç tutmanın dinen bir sakıncası yoktur. Aksine Allah katında takdiri iman edene sevap olarak yazılır. Mevlid Kandilinin manası ve önemi Hazreti Muhammed'in doğum günü olmasından ileri gelir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. İşte Mevlid Kandili faziletleri ve detaylar

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor.

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