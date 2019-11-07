James Jeffrey yarın geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yarın Ankara'ya geliyor. Jeffrey'in cuma ve cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıklarıyla toplantı yapması ve Suriye konusunu masaya yatırması bekleniyor.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yarın Ankara'ya geliyor. Jeffrey'in cuma ve cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıklarıyla toplantı yapması ve Suriye konusunu masaya yatırması bekleniyor.
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