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James Jeffrey yarın geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yarın Ankara'ya geliyor. Jeffrey'in cuma ve cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıklarıyla toplantı yapması ve Suriye konusunu masaya yatırması bekleniyor.

James Jeffrey yarın geliyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yarın Ankara'ya geliyor. Jeffrey'in cuma ve cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıklarıyla toplantı yapması ve Suriye konusunu masaya yatırması bekleniyor.

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