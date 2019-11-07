Geleceğe Nefes Ol kampanyası başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya katılım oldukça rağbet görüyor. Hedeflenen 11 milyon fidandan 9 milyonu sahiplenildi. Peki, gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyasına katılabilmeniz için öncelikle gelecegenefes.com adresini açmanız gerekiyor. Bu sayfa üzerinde en altta yer alan "Fidan Sahiplen" butonu ile sizden istenen bilgileri girdikten sonra adınıza fidan dikimi yapılıyor.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşların katkıları ile 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşacak.

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