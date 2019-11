Mevlid Kandili ile ilgili şiirler! Mevlid Kandili bu sene 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.İslam alemi büyük bir heyecanla Mevlid Kandili'ni bekliyorlar. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğum günü olması nedeniyle Müslüman dünyası için önemli. İşte Mevlid Kandili ile ilgili şiirler! Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır. Haliyle de o gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.

MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür. Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır.

