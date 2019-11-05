Türk ve Rus birlikleri, Rasulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede ilk ortak kara devriyesini geçtiğimiz cuma günü yaptı. Bölgeden teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edildi. Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik temaslar da sürüyor. Ankara'ya gelen ikinci Rus heyet ile gerçekleşen görüşmelerde ortak devriyeye ilişkin bilgiler değerlendirildi.





Türk ve Rus birlikleri 10 kilometre derinliğe indi. Devriye, toplam 87 kilometre mesafe katedilerek 4 saatte tamamlandı. 8 zırhlı aracın katıldığı devriyeye İHA da eşlik etti. Teröristlerin bölgeden çekilip çekilmediği, karadan ve havadan kontrol edildi. Devriye alanı dışında bulunan 20 kilometre derinlikteki saha ise, Türk istihbaratının takibinde.





İKİNCİ ORTAK DEVRİYE BAŞLADI

Türkiye ile Rusya arasındaki ortak devriyenin ikincisi bugün başladı.





Bu konudaki açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gelmişti. Kabine toplantısı sürerken soruları yanıtlayan Kalın, Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ortak devriyenin başarı ile gerçekleştiğini söyledi. İkinci ortak devriyenin ise bugün yapılmasının planlandığını açıklamıştı.





Kalın, Rusya ile yapılan ilk ortak devriyenin sonuçlarını paylaştı. "Herhangi bir PKK/YPG paçavrasına rastlanmadı" dedi.





Barış Pınarı Harekatı ile terör koridoruna ciddi bir darbe vurulduğunu belirten Kalın, "Teyakkuz halimiz devam etmektedir" diye konuştu.





